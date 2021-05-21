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22:14 (мск), источник: ТАСС

По делу о контрабанде огнестрельного оружия задержан владелец магазина «Папины игрушки»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы в рамках уголовного дела о контрабанде оружия и боеприпасов задержали в Москве владельца столичного оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, вместе с Львовским задержан его предполагаемый сообщник — глава транспортной компании Михаил Кучменко.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России были задержаны Львовский Юрий Александрович, а также Кучменко Михаил Васильевич. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (“Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов организованной группой”)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по адресам фактических мест проживания задержанных были проведены следственные действия и изъяты «необходимые по делу документы и другие вещественные доказательства, важные для следствия». Санкция инкриминируемой задержанным статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

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Московский магазин «Папины игрушки», согласно данным из открытых источников, специализируется на розничной торговле макетов оружия (ММГ), стреляющего холостыми патронами оружия (СХП) и комплектующих к ним. Компания Кучменко (ООО «Иненс ТК») занимается транспортными услугами по всей России. По данным источника, знакомого с материалами дела, Львовский был ранее осужден на 4 года условно по делу о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, оба задержанных являются гражданами РФ и находятся в статусе подозреваемых. По словам пресс-секретаря суда Анастасии Романовой, заседания по избранию меры пресечения подозреваемым проходили в пятницу в закрытом режиме. «Львовский и Кучменко арестованы на 1 месяц 29 суток — до 19 июля 2021 года», — уточнила собеседница агентства.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

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