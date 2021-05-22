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02:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Строитель военных объектов обвинен в исчезновении миллиардов

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет ведет расследование масштабного уголовного дела о хищениях почти 4,5 млрд руб., совершенных при строительстве различных объектов Минобороны. Главным обвиняемым в нем пока является заместитель гендиректора ООО «М-Строй» Дмитрий Пипко. Несмотря на скромную должность, господин Пипко оказался решительным человеком. Перед арестом он успел надежно спрятать всю документацию фирмы, приказал своему начальнику помалкивать на допросах, а задержать себя позволил лишь после того, как избавился от улик, «изжарив» в микроволновке все три своих мобильника.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным источников «Ъ», еще в конце прошлого года сотрудники 2-го отдела главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, специализирующиеся на расследовании экономических и должностных преступлений, начали разбираться с деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое, в свою очередь, принадлежит Минобороны.

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ГУОВ позиционирует себя как «самая крупная многопрофильная компания, действующая в интересах вооруженных сил». По официальным данным, она занимается проектированием и строительством жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, реконструкцией сложных и исторически значимых объектов, включая мемориалы и памятники архитектуры, однако следствие заинтересовали выполненные фирмой госконтракты на строительство спецобъектов для Минобороны.

Проверив коммерческую деятельность ГУОВ за последние пять лет, сотрудники ГВСУ СКР и ФСБ установили, что по крайней мере четыре объекта специального назначения фирма не достроила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной на порядок стоимостью выполненных работ и приобретенных строительных материалов.

Поскольку речь шла о недостаче в общей сложности 2 млрд 899 млн руб., нарушения были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ еще в ноябре прошлого года были возбуждены уголовные дела, а их единственным фигурантом стал бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Это общество, как установило следствие, было учреждено ГУОВ и выполняло часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны.

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К весне список подозрительных сооружений, возведенных строительным содружеством ГУОВ и «М-Строя», пополнился другими четырьмя спецобъектами Минобороны. На этих стройках, по версии следствия, военные коммерсанты могли похитить еще около 1 млрд 947 млн руб.

В число обвиняемых по мошенническим делам тогда попал и бывший начальник строительного управления ГУОВ, однако предметно разобраться с совершенными хищениями все равно не удавалось, поскольку оба фигуранта дела молчали. Прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество с правоохранителями.

Как следовало из данных ими показаний, всеми сомнительными работами, вопреки административно-хозяйственным нормам и просто здравому смыслу, руководил не гендиректор «М-Строя», а его заместитель Дмитрий Пипко. Еще в феврале, как пояснил на допросе раскаявшийся гендиректор «М-Строя», его заместитель.

Пипко «дал указание безвозвратно удалить электронную базу данных фирмы», в которой содержались сведения о купленных и поставленных ею стройматериалах.
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Заместитель, по словам его руководителя, «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018−2019 годы, которую так и не нашли». Наконец, уже после того, как гендиректор фирмы стал обвиняемым, Дмитрий Пипко якобы разъяснил ему, как вести себя на допросах. По словам раскаявшегося, заместитель потребовал, чтобы тот давал следствию «минимум информации», ограничиваясь «уклончивыми ответами типа “не помню” и “затрудняюсь сказать”», а о проведенных с ним следственных действиях немедленно докладывал своему заместителю.

Господин Пипко, как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Ъ», проявил смекалку и во время своего задержания.

Когда поздно вечером в московскую квартиру предпринимателя прибыл следователь ГВСУ СКР в сопровождении оперативников ФСБ, он под разными предлогами не открывал им дверь, а впустил оперативно-следственную группу лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильника.
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С учетом этих обстоятельств 235-й гарнизонный военный суд, в который представитель ГВСУ СКР обратился за арестом строителя, с доводами следствия согласился. По мнению суда, только содержание Дмитрия Пипко под стражей «сможет гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и исключить его возможность каким-либо образом влиять на ход следствия».

В постановлении было отмечено, что, принимая решение об «ограничении права подозреваемого на свободу», суд руководствовался «принципом разумной необходимости», заложенным не только в Конституции РФ, но также в решениях ЕСПЧ и Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Получить комментарии защиты обвиняемого Пипко и в ГУОВ «Ъ» не удалось.

Сергей Машкин

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