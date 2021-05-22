Штурмовавшего Капитолий «викинга» направили на психологическую экспертизу

На данный момент подсудимому предъявлено шесть обвинений федерального уровня. Он принимал участие в штурме Капитолия после речи бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году «были украдены» у него.
Адвокат Чансли Альберт Уоткинс заявил, что его клиент нуждается в медицинской помощи, а также отметил, что несмотря на обретение статуса «викинга» в качестве самого узнаваемого участника штурма, подсудимый не представлял опасности.
В феврале этого года стало известно о том, что Джейкоба Чансли перевели в другой изолятор, чтобы тот смог соблюдать органическую диету.
Адвокат подсудимого сообщил, что тот не ел больше недели, так как ему не подавали необходимые по медицинским показаниям и религиозным убеждениям продукты. С правом Чансли на соблюдение диеты по религиозным причинам согласился окружной суд, вследствие чего он был переведен в другой изолятор.
9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения Чансли в связи с беспорядками у Капитолия. Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.
6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.