СМИ узнали об изъятии $90 тыс. у автора видео беспорядков в Капитолии

Погибшую звали Эшли Бэббитт. Как сообщала газета The New York Times, женщина пыталась проникнуть в Капитолий через дверь, в которой участники беспорядков до этого выбили стекло. В тот момент в Бэббит выстрелил сотрудник полиции Капитолия. Женщину доставили в больницу, где она вскоре умерла.
Согласно судебным материалам, Салливан представлялся «независимым журналистом», который освещал беспорядки в Капитолии, но на самом деле призывал других участников «сжечь» здание и участвовать в насилии.
По данным Reuters, Салливан записал видео столкновений демонстрантов и полиции неподалеку от зала заседаний палаты представителей, во время которых была ранена Бэббитт. В разговоре с неназванным свидетелем он заявлял, что снятые им могут стоить «миллионы долларов», говорится в судебных материалах.
По данным прокуратуры, Салливан продал это видео нескольким новостным агентствам и в сумме выручил за него $90 тыс. Мужчине предъявлены обвинения по восьми пунктам, включая незаконное ношение оружие во время беспорядков, пишет Reuters. Адвокат Салливана не ответил на запрос агентства.
Сторонники Трампа ворвались в Капитолий 6 января. В тот день конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов, которые выиграл Джо Байден. Протестующие оставались в здании несколько часов. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. Погибли пять человек, в том числе сотрудник безопасности конгресса. После беспорядков в Капитолии ФБР возбудило более 160 дел.
Сам Трамп осудил насилие во время беспорядков в Капитолии и заявил, что всех виновных необходимо привлечь к ответственности. Члены американского конгресса обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и призвали объявить ему импичмент, но сенат оправдал бывшего президента.