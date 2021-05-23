17:47 (мск), источник: Ведомости
Двенадцать человек погибли при крушении кабины фуникулера в Италии
В результате падения кабины фуникулера
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Трос оборвался на последнем участке канатной дороги у горы Моттароне в Западных Альпах. Серьезные травмы получили также двое детей, предположительно, младше десяти лет, их доставили в больницу в Турине.
Кабина фуникулера рассчитана на 40 человек, однако при подъеме в ней находилось менее 20 человек, точное число пассажиров, а также обстоятельства трагедии выясняются. Кабина рухнула в труднодоступной местности, что усложняет поиск людей.