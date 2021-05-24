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12:04 (мск), источник: Газета.Ру

В Китае отвергли информацию о болезни трех вирусологов из Уханя до пандемии

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что информация издания Wall Street Journal о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: Reuters

По его словам, Уханьский институт вирусологии опубликовал 23 марта 2021 года заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года учреждение не сталкивалось с новой коронавирусной инфекцией. Также Лицзянь подчеркнул, что, согласно заявлению, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

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Ранее WSJ сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

До этого в мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии.

30 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала итоги первой поездки экспертов в китайский Ухань, откуда, предположительно, начал свое распространение коронавирус нового типа. На данном этапе исследований достоверно определить источник вируса и период его возникновения не удалось, отчитались в организации. Тем не менее, согласно основной версии ученых, мутировать в опасную для человека форму коронавирус мог в организме одного из животных, контактировавших с летучими мышами.

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