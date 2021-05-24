Глава Ryanair назвал посадку самолета в Минске «спонсируемым государством пиратством»

«Это был случай угона самолета, спонсируемый государством. Пиратство, спонсируемое государством», — сказал он.
О’Лири назвал произошедшее «очень пугающим». По его словам, это было страшно как для пассажиров, так и для членов экипажа, потому что вооруженные люди обыскивали их вещи и держали под охраной.
Глава Ryanair выразил мнение, что на борту, помимо задержанного экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, находились также агенты КГБ. С этим заявлением согласился также министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни.
«Пять или шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб», — заявил он.
Политик назвал задержание Протасевича «похищением человека режимом диктатора». Президента Белоруссии Александра Лукашенко он назвал «лидером, который не имеет демократической легитимности».
Ковни поддержал мнение О’Лири о том, что произошедшее вчера было актом спонсируемого государством авиационного пиратства. Ранее ту же позицию озвучил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
Вчера, 23 мая, самолет Ryanair с Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет.
После посадки в Минске Протасевича задержали.
Ранее, в ноябре прошлого года, он и создатель Nexta Степан Путило были включены в список причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше с просьбой арестовать обоих и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.
При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.