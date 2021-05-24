13:11 (мск), источник: Ведомости
Оппозиционный блогер задержан в Минске
Он летел из Греции в Литву на самолете, который экстренно приземлился
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Самолет Boeing 737 рейса Афины — Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая внепланово приземлился в Минске после ложного сообщения о бомбе на его борту. Как сообщило государственное белорусское информагентство «БелТА» со ссылкой на неофициальный канал
Бомбу на борту самолета, по сообщению «БелТА» со ссылкой на
Белорусские власти не подтверждали, что все произошедшее — операция их спецслужб с целью задержания Протасевича. Но кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что история с бомбой именно операция белорусских спецслужб. К освобождению Протасевича белорусские власти призвал президент Литвы Гитанас Науседа, он отметил, что блогер получил политическое убежище в Литве. Науседа призвал страны ЕС и НАТО отреагировать на ситуацию с самолетом Ryanair. О необходимости освобождения самолета и Протасевича и реакции ЕС на ситуацию заявили высокопоставленные представители ЕС, Франции, Польши, Германии и других европейских стран. На момент сдачи статьи этот лайнер готовился к вылету из Минска.
Ryanair к вечеру 23 мая сообщила, что белорусскими диспетчерами самолету было дано указание приземлиться в Минске
Протасевич объявил о своем уходе из проекта NEXTA в конце сентября 2020 г. Редакция канала находилась в Польше. В ноябре 2020 г. следственный комитет Белоруссии объявил о возбуждении в его отношении уголовных дел по трем статьям уголовного кодекса (УК) республики — ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков; от 5 до 15 лет лишения свободы), ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; до 3 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности; от 5 до 12 лет лишения свободы).
По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, произошедшее действительно больше всего похоже на операцию спецслужб. Экипаж самолета, по его словам, согласно международному законодательству обязан исполнять указания властей страны, над которой он пролетает, при этом борт самолета экстерриториален и на нем действуют законы страны, в реестр которой он внесен, до того момента, пока двери закрыты.
Посадка пролетающего иностранного самолета с целью задержания
По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, в Белоруссии сейчас около 400 политзаключенных. «Западные страны и политики требуют их освобождения, но эффекта это никакого не дает. Одним больше, одним меньше», — говорит эксперт. При этом Карбалевич обращает внимание, что отца Протасевича, военнослужащего вооруженных сил Белоруссии, лишили всех званий «за сына». «Он в акциях не участвовал, никак свою политическую позицию не проявлял, но оказался в списке из 86 военных, которых Лукашенко оставил без званий. Отец пострадал за сына, хотя с точки зрения белорусских властей ничего противоправного он не совершал», — резюмирует Карбалевич.
Глеб Мишутин