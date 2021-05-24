16:19 (мск), источник: Известия
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
У площадки Google есть сутки на удаление запрещенного на территории РФ контента. Об этом 24 мая заявили в Роскомнадзоре.
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Ранее, 11 мая, Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что в Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.
24 мая Роскомнадзор сообщил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент, в связи с чем Роскомнадзор не исключает возможность замедления трафика сервисов компании на территории страны.
Ранее Google не раз штрафовали в России за отказ от фильтрации запрещенного контента. Например, в декабре 2018 года — на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а также в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Уточнялось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенную в Российской Федерации информацию.