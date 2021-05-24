22:41 (мск), источник: ТАСС
СМИ: задержанный в Минске блогер Протасевич дает признательные показания
МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским
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«Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков [после президентских выборов] в Минске», — заявил Протасевич??? Блогер также заявил, что у него нет проблем со здоровьем.
«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или
Вечером в понедельник
В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что
В феврале нынешнего года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. КГБ Белоруссии внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.