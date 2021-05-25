Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 маяСуд над Оскаром Уайльдом, открытие крупнейшей в СССР гостиницы, смерть Джорджа Флойда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
08:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывшие сотрудники МВД пытались отравить весь иностранный дипкорпус

Прокуратура запросила соответственно 18 и 16 лет строгого режима для бывших сотрудников ГУ МВД по Краснодарскому краю Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова. По данным ФСБ, очевидно, пытаясь дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами, они направляли в посольства иностранных государств, руководителям НАТО и Евросоюза письма с текстами на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка и ядовитой хлористой ртутью вместо крымской земли.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, обвиняемых УФСБ по Москве и области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот ядовитых веществ); ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ); ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ) УК РФ.

По данным обвинения, подсудимый Котоманов в конце 2017—начале 2018 года изготовил около 200 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО, в которые в том числе было вложено письмо на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка с приглашением на праздничное мероприятие, посвященное возвращению полуострова Крым в состав Российской Федерации, — «Подари частицу земли Крыма».

Однако вместо земли в конверты, по данным экспертов, были заложены темнеющие на воздухе кристаллы хлорида ртути, относящегося к токсическим веществам, он может вызвать сильное раздражение кожи и глаз, а при попадании внутрь — поражение органов.

Письма с подозрительным порошком в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.

При этом значительную часть конвертов, которые должны были отправиться за границу, при сортировке перехватили сотрудники «Почты России».

Предполагаемые злоумышленники были задержаны в Краснодаре 17 июля 2019 года. Ими оказались бывшие сотрудники регионального ГУ МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников. Первый служил в бухгалтерии главка, которую покинул, получив в результате ДТП черепно-мозговую травму и II группу инвалидности. Причем господину Котоманову ее оформили как полученную в результате исполнения служебных обязанностей.

В свою очередь, Дмитрий Красильников покинул полицию по выслуге лет в звании подполковника, он служил в подразделениях угрозыска и по борьбе с оргпреступностью, отличившись участием в задержаниях десятков опасных преступников и раскрытием множества преступлений. Отставники, которым не было и 50 лет, познакомились еще на службе, а потом продолжили дружить семьями на гражданке.

По версии обвиняемых, которых начали судить в апреле этого года, они ни в какую террористическую организацию не входили и травить никого не собирались.

Обвиняемый Котоманов, в частности, утверждал, что письма якобы получал от некоего Александра Жукова, который за отправку каждого конверта готов был выплатить до 30 тыс. руб.

Затем передавал письма вместе с деньгами Дмитрию Красильникову. Тот после увольнения из МВД занимался охранным бизнесом, но его компания обанкротилась, и экс-полковник остро нуждался в деньгах. Господин Красильников отвозил письма в Москву и раскладывал по почтовым ящикам, якобы не зная, что в них могут содержаться опасные вещества.

Следствие и прокуратура, однако, сочли версии подсудимых лишь попыткой уйти от ответственности.

Дело в том, что в ходе обыска дома у Максима Котоманова были найдены различные химикаты и весы, в которых эксперты обнаружили частицы хлорида ртути.

Депутат Госдумы Сергей Железняк, отвечая на вопросы «Ъ», сообщил, что еще 16 февраля 2018 года, узнав, что от его имени «рассылаются какие-то подозрительные письма», подал заявление в правоохранительные органы, а также выступил с комментариями в СМИ и соцсетях.

По словам депутата, экспертиза подтвердила, что бланки, которые использовали злоумышленники, были поддельными, как и его подпись в них. Обвиняемых до всех этих событий он не знал, фамилии их впервые услышал во время следствия, а увидел буквально на днях, когда давал показания в суде.

При этом он затруднился ответить, с какой целью подсудимые отправляли отравленные конверты от его имени. «Этот вопрос надо адресовать обвиняемым», — указал он.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова соответственно 18 и 16 лет колонии строгого режима. В свою очередь, оба подсудимых и их адвокаты по назначению просили учесть при вынесении приговора, что у них на иждивении есть несовершеннолетние дети, и вообще проявить к отставникам милосердие.

Предполагается, что свое решение тройка судей во главе с председательствующим Вадимом Красновым огласит во вторник.

Юрий Сенаторов, Сергей Машкин, Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России
Почему Путин скрывает личную жизнь
Роскомнадзор внедрил ИИ для мониторинга запрещенного контента
В Индии зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной
Ученый призвал не хвастаться уровнем антител к коронавирусу
Сноуден назвал инцидент с самолетом в Минске возмутительным
Минприроды предложил ввести в России «право на ремонт»
Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Врачи назвали полезные для переболевших ковидом продукты Среди них, например, соленые огурцы.
Авто
Уголовное наказание за фальшивые номера: Госдума изучает В качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Дети
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный антитренд современности
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Как выглядит в реальной жизни жена султана из "Великолепного века"
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь