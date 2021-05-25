Бывшие сотрудники МВД пытались отравить весь иностранный дипкорпус

Во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, обвиняемых УФСБ по Москве и области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот ядовитых веществ); ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ); ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ) УК РФ.
По данным обвинения, подсудимый Котоманов в конце 2017—начале 2018 года изготовил около 200 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО, в которые в том числе было вложено письмо на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка с приглашением на праздничное мероприятие, посвященное возвращению полуострова Крым в состав Российской Федерации, — «Подари частицу земли Крыма».
Однако вместо земли в конверты, по данным экспертов, были заложены темнеющие на воздухе кристаллы хлорида ртути, относящегося к токсическим веществам, он может вызвать сильное раздражение кожи и глаз, а при попадании внутрь — поражение органов.
Письма с подозрительным порошком в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.
При этом значительную часть конвертов, которые должны были отправиться за границу, при сортировке перехватили сотрудники «Почты России».
Предполагаемые злоумышленники были задержаны в Краснодаре 17 июля 2019 года. Ими оказались бывшие сотрудники регионального ГУ МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников. Первый служил в бухгалтерии главка, которую покинул, получив в результате ДТП черепно-мозговую травму и II группу инвалидности. Причем господину Котоманову ее оформили как полученную в результате исполнения служебных обязанностей.
В свою очередь, Дмитрий Красильников покинул полицию по выслуге лет в звании подполковника, он служил в подразделениях угрозыска и по борьбе с оргпреступностью, отличившись участием в задержаниях десятков опасных преступников и раскрытием множества преступлений. Отставники, которым не было и 50 лет, познакомились еще на службе, а потом продолжили дружить семьями на гражданке.
По версии обвиняемых, которых начали судить в апреле этого года, они ни в какую террористическую организацию не входили и травить никого не собирались.
Обвиняемый Котоманов, в частности, утверждал, что письма якобы получал от некоего Александра Жукова, который за отправку каждого конверта готов был выплатить до 30 тыс. руб.
Затем передавал письма вместе с деньгами Дмитрию Красильникову. Тот после увольнения из МВД занимался охранным бизнесом, но его компания обанкротилась, и экс-полковник остро нуждался в деньгах. Господин Красильников отвозил письма в Москву и раскладывал по почтовым ящикам, якобы не зная, что в них могут содержаться опасные вещества.
Следствие и прокуратура, однако, сочли версии подсудимых лишь попыткой уйти от ответственности.
Дело в том, что в ходе обыска дома у Максима Котоманова были найдены различные химикаты и весы, в которых эксперты обнаружили частицы хлорида ртути.
Депутат Госдумы Сергей Железняк, отвечая на вопросы «Ъ», сообщил, что еще 16 февраля 2018 года, узнав, что от его имени «рассылаются какие-то подозрительные письма», подал заявление в правоохранительные органы, а также выступил с комментариями в СМИ и соцсетях.
По словам депутата, экспертиза подтвердила, что бланки, которые использовали злоумышленники, были поддельными, как и его подпись в них. Обвиняемых до всех этих событий он не знал, фамилии их впервые услышал во время следствия, а увидел буквально на днях, когда давал показания в суде.
При этом он затруднился ответить, с какой целью подсудимые отправляли отравленные конверты от его имени. «Этот вопрос надо адресовать обвиняемым», — указал он.
В ходе прений сторон гособвинение запросило для Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова соответственно 18 и 16 лет колонии строгого режима. В свою очередь, оба подсудимых и их адвокаты по назначению просили учесть при вынесении приговора, что у них на иждивении есть несовершеннолетние дети, и вообще проявить к отставникам милосердие.
Предполагается, что свое решение тройка судей во главе с председательствующим Вадимом Красновым огласит во вторник.
Юрий Сенаторов, Сергей Машкин, Николай Сергеев
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