Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 20%

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 мая 2021-го, в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 2 310 га. На 00:00 мск 25 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 62 лесных пожара на площади 5 157 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении ведомства.
Наибольшая площадь горения наблюдается в Тюменской области — 4 078 га. Крупные пожары действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (378 га), Свердловской области (244 га) и Республике Саха (Якутия) (145 га).
Пожары площадью менее 100 га зафиксированы в Иркутской и Курганской областях, Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в Республике Башкортостан.
На тушении задействованы 2 587 человек, 549 единиц техники, 54 воздушных судна на мониторинге и еще 15 на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».
Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте страны.