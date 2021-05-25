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06:40 (мск), источник: ТАСС

Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 20%

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Общая площадь пожаров в лесах на территории России за минувшие сутки уменьшилась с 6,3 до 5,1 тыс. га, или на 20%, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. На утро понедельника в России действовало 76 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6 312 га.

Источник: РИА "Новости"

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 мая 2021-го, в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 2 310 га. На 00:00 мск 25 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 62 лесных пожара на площади 5 157 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении ведомства.

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Наибольшая площадь горения наблюдается в Тюменской области — 4 078 га. Крупные пожары действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (378 га), Свердловской области (244 га) и Республике Саха (Якутия) (145 га).

Пожары площадью менее 100 га зафиксированы в Иркутской и Курганской областях, Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в Республике Башкортостан.

На тушении задействованы 2 587 человек, 549 единиц техники, 54 воздушных судна на мониторинге и еще 15 на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте страны.

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