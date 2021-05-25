Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
17100-летие Андрея Сахарова
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
04:13 (мск), источник: РБК

Признавшегося в кибератаке на Tesla россиянина депортируют из США

Окружной суд Невады приговорил гражданина России Егора Крючкова, признавшего вину в попытке кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада, к 10 месяцам лишения свободы и депортации из США, сообщает Associated Press. Крючков уже отбыл назначенный срок, но останется под стражей до тех пор, пока не покинет страну.

Суд признал Крючкова виновным в сговоре с целью нанести ущерб компьютерным системам компании. Помимо депортации и ареста, судья постановил взыскать с россиянина $14 825 в качестве компенсации затрат на внутреннее расследование. Если Крючков вернется в США, за ним установят федеральный надзор на трехлетний срок.

Читайте также
За что в США арестовали еще одного «русского хакера» и при чем тут казино

Сам Крючков, подключившийся к заседание по видео из тюрьмы, заявил, что сожалеет о своих действиях, и извинился за «плохое решение».

Крючкова арестовали в августе 2020 года. Минюст США не называл компанию, против которой была совершена попытка атаки, однако глава Tesla Илон Маск утверждал, что речь идет о его компании.

По данным суда, летом 2020 года Крючков пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил программу, которая бы позволила Крючкову получить доступ к системе. Затем, угрожая публикацией данных, он планировал вымогать у компании деньги, заключил суд.

Россиянину грозило до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тыс.

На заседании суда в конце прошлого года Крючков утверждал, что не виновен, но в марте он признал признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела младенца
Глава ВОЗ предупредил о появлении более смертоносного вируса, чем COVID
ЕС решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний
Первая страна в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19
На чемпионате мира по хоккею в Риге сняли российский флаг
Сноуден назвал инцидент с самолетом в Минске возмутительным
В Лондоне выстрелом в голову ранена активистка BLM
На рынке криптовалют начался хаос из-за действий властей Китая
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Раскрыт секретный способ отключить прослушку в смартфоне (с помощью одной кнопки) Простой способ обезопасить свой смартфон от слежки с помощью скрытой кнопки
Горячие темы на Авто
Скажем так --Назад в будущее-- 255
Возможно ли как-то справиться с боязнью гаишников? 197
Доразвивались-- 114
Сегодня вновь залез повыше --так лучше видно -- 91
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 589
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 558
И опять про Должен 469
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь