Признавшегося в кибератаке на Tesla россиянина депортируют из США

Суд признал Крючкова виновным в сговоре с целью нанести ущерб компьютерным системам компании. Помимо депортации и ареста, судья постановил взыскать с россиянина $14 825 в качестве компенсации затрат на внутреннее расследование. Если Крючков вернется в США, за ним установят федеральный надзор на трехлетний срок.
Крючкова арестовали в августе 2020 года. Минюст США не называл компанию, против которой была совершена попытка атаки, однако глава Tesla Илон Маск утверждал, что речь идет о его компании.
По данным суда, летом 2020 года Крючков пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил программу, которая бы позволила Крючкову получить доступ к системе. Затем, угрожая публикацией данных, он планировал вымогать у компании деньги, заключил суд.
Россиянину грозило до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тыс.
На заседании суда в конце прошлого года Крючков утверждал, что не виновен, но в марте он признал признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.