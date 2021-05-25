10:22 (мск), источник: Газета.Ру
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией, заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Данная мера вступает в силу с полуночи 26 мая. Правительство Украины уже поручило профильным ведомствам принять все необходимые меры.
Также авиакомпаниям Украины запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Позднее Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также авиакомпании Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией.
23 мая основатель
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.
Марина Львова