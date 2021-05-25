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10:22 (мск), источник: Газета.Ру

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Данная мера вступает в силу с полуночи 26 мая. Правительство Украины уже поручило профильным ведомствам принять все необходимые меры.
Также авиакомпаниям Украины запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

Шмыгаль отметил, что Киев считает инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске нарушением международного авиационного права.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

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Позднее Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также авиакомпании Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Марина Львова

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