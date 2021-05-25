12:20 (мск), источник: Коммерсантъ
В акватории Туапсе произошел разлив нефти
На расстоянии около 800 м от берега в районе города Туапсе в акватории Черного моря обнаружено несколько крупных пятен нефти, сообщили «Ъ» в
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В Туапсинском районе объявлен режим повышенной готовности, специалисты Росприроднадзора взяли пробы на проведение анализов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышена. На месте происшествия работают шесть катеров МЧС, к работам привлечены водолазы. Откуда произошел разлив нефтепродуктов, в ГУ МЧС не уточняют.
Анна Перова, Краснодар