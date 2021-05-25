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12:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В акватории Туапсе произошел разлив нефти

На расстоянии около 800 м от берега в районе города Туапсе в акватории Черного моря обнаружено несколько крупных пятен нефти, сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели высыпали на поверхность воды более 1,3 т вещества-сорбента и начали уборку нефтепродуктов, к настоящему моменту собрано около 400 л. Следователи начали проверку.

В Туапсинском районе объявлен режим повышенной готовности, специалисты Росприроднадзора взяли пробы на проведение анализов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышена. На месте происшествия работают шесть катеров МЧС, к работам привлечены водолазы. Откуда произошел разлив нефтепродуктов, в ГУ МЧС не уточняют.

Анна Перова, Краснодар

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