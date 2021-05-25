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14:23 (мск), источник: Известия

Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале

Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале на шесть дней, доказало вину исключительно капитана судна. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа на встрече с послом Панамы в Египте Алехандро Гантесом и гендиректором Панамского управления морской навигации Рафаэлем Сигаруистой.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что лоцманы только консультировали капитана корабля и не несут ответственности за произошедшее.

«Расследование инцидента с Ever Given подтвердило, что была допущена ошибка при ориентировании корабля; полная ответственность за это лежит на капитане судна, а не на лоцманах канала, так как их мнение необязательное и лишь консультативное», — приводит «РИА Новости» слова Рабиа из пресс-релиза.

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Согласно египетскому закону о морской навигации от 1990 года, ответственность за любой ущерб Суэцкому каналу лежит на капитане судна, напомнил Рабиа. Полные результаты расследования на данный момент не опубликованы.

Рабиа вдобавок к этому отверг обвинения в адрес администрации Суэцкого канала в произошедшем. По его словам, судно село на мель при плохих погодных условиях, однако до него по каналу прошли более 30 судов. Кроме того, год назад в марте погодные условия были еще хуже, но подобных инцидентов не произошло.

Рабиа добавил, что после инцидента администрация Суэцкого канала на протяжении 11 дней не предпринимала никаких юридических мер в отношении компании-владельца контейнеровоза. Кроме того, он отметил, что руководство канала также пошло на уступки с размером компенсации ущерба от произошедшего.

Так, по его словам, вместо изначально требуемых $916 млн сумма была сначала снижена до $600 млн, а затем до $550 млн.

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При этом Рабиа отметил, что компания — владелец судна отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту контейнеровоза. По оценкам, вместе со стоимостью судна эта сумма составляет $2 млрд и на основе этих цифр и была рассчитана компенсация.

В настоящий момент администрация канала продолжает переговоры с компанией-владельцем, несмотря на то что последняя допустила ряд нарушений, в том числе не сообщила о присутствии на борту судна легковоспламеняющихся товаров, добавил он.

По словам Рабиа, руководство Суэцкого канала не препятствует выполнению просьб компании — владельца судна и не против возможной разгрузки контейнеров на другое судно или смене экипажа, но кроме капитана.

«Однако такие требования должен рассмотреть специализированный суд, администрация канала не располагает такими возможностями», — подчеркнул Рабиа.

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23 марта на юге водной артерии контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель. Он перекрыл движение всем кораблям. На судне находилось свыше 20 тыс. тяжеловесных контейнеров. Их переправляли из Китая в Роттердам. Длина Ever Given составляет 400 м, а ширина — 59 м.

29 марта контейнеровоз сняли с мели. В тот же день Рабиа косвенно возложил ответственность за произошедшее на капитана Ever Given. 6 апреля движение по Суэцкому каналу было восстановлено.

На следующий день Рабиа сообщил, что причиной инцидента с контейнеровозом Ever Given стала человеческая ошибка. Он подчеркнул, что такой вывод ему позволяет сделать проведенный администрацией канала анализ полученных данных.

12 апреля, стало известно, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given до момента, пока его владелец не выплатит $900 млн (почти 70 млрд рублей) компенсации за блокировку Суэцкого канала.

Сообщалось, что команда судна, после того как ее уведомили о решении египетского суда, отрицала свое обязательство в выплате компенсации.

Спустя два дня сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая является техническим оператором судна, сообщила, что техническое состояние контейнеровоза позволяет ему возобновить движение, однако для этого необходимо согласие администрации канала, которая уже начала процедуру ареста судна.

Уточнялось, что до тех пор, пока между администрацией канала и владельцем контейнеровоза не будет достигнута договоренность, Ever Given останется на якоре.

В настоящий момент судно находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.

Во время загрузки произошла ошибка.
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