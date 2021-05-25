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19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Facebook оштрафовали в России на 26 миллионов рублей

Социальную сеть Facebook оштрафовали за отказ удалять контент, запрещенный по российскому законодательству. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Источник: Reuters

По ее словам, общая сумма штрафов, выписанных корпорации, составила 26 миллионов рублей.

В общей сложности социальная сеть была признана виновной в совершении восьми правонарушений.

Сумма штрафов за каждое из них составила от трех до четырех миллионов рублей.

Во всем восьми случаях суд посчитал, что Facebook нарушила статью 13.41 кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации».

Ранее во вторник, 25 мая, Таганский суд оштрафовал на шесть миллионов рублей компанию Google. Суд посчитал корпорацию виновной в трех правонарушениях, все они касались неудаления запрещенного в России контента.

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