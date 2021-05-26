Деньги «Роскосмоса» улетели в Гонконг

Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств, выделенных в рамках исполнения федеральной космической программы на 2006−2015 годы, ГСУ СКР по Московской области было возбуждено 17 октября 2019 года. Первоначально фигурантов в деле не было, а расследование, начатое по инициативе «Роскосмоса», велось в отношении неустановленных лиц.
Конкретные обвиняемые и подозреваемые в уголовном деле появились лишь в конце августа прошлого года — тогда большинство из них было задержано и по ходатайствам следователя ГСУ СКР арестовано Бабушкинским райсудом.
В материалах дела говорится, что в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК “Энергия”» был заключен госконтракт на «создание научно-энергетического модуля» на 15 млрд 15 млн руб.
НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на МКС он пока не доставлен.
Между тем, как установило следствие, исполняя контракт, с мая по июль 2017 года тогдашние гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП “Исток”» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП “Магратеп”» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович вступили в преступный сговор и путем обмана похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб.
Следствие считает, что хищение, совершенное «из корыстных побуждений в составе организованной группы», причинило РКК «Энергия» и «Роскосмосу» значительный имущественный ущерб.
Для хищений, установило следствие, между РКК и ОАО «ЦНИИ “Циклон”» в марте 2017 года был заключен контракт, в рамках которого на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд руб. за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ.
При этом, установило следствие, цена контракта была завышена почти в три раза. Согласно заключению судебной оценочной экспертизы, среднерыночная стоимость компонентов составляла всего 489 млн руб.
Поскольку большую часть компонентов предстояло приобрести за границей, со счетов «Циклона» деньги за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком».
После этого «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевел средства «Роскосмоса» туда. А «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их в зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi com limited и Seanet trade limited. Иностранных участников сделки, установило следствие, подыскала Ирина Попова.
В ГСУ СКР, опираясь на мнение экспертов, пришли к выводу, что они приобрели у завода-изготовителя детали и агрегаты всего на 278 млн руб. При этом более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за границей.
В конце прошлой недели фигурантам расследования было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Большинству инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, а руководителям ООО «Микроком» Ирине Поповой и ООО «Альянс Трейд» Андрею Остаповичу — еще и ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) УК.
Фигуранты, по данным источника «Ъ», в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Свою вину они не признают.