Умер один из первых вакцинировавшихся от COVID-19 в Великобритании

«Билл был благодарен за то, что ему предложили возможность стать одним из первых людей в мире, которым дали вакцину», — рассказала в интервью журналистам его вдова. Женщина также поблагодарила медиков, которые помогали ее мужу.
81-летний Шекспир получил первую прививку от коронавируса в декабре в университетской больнице Ковентри через несколько минут после 91-летней Маргарет Кинан.
За прошедшие сутки в Великобритании выявили COVID-19 еще у 2493 человек, скончались 15 пациентов. Общее число жертв коронавируса в Британии достигло 127 739.
Ранее, 25 мая, сообщалось о том, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз, передает НСН.
В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.
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