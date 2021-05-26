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14:12 (мск), источник: Известия

Умер один из первых вакцинировавшихся от COVID-19 в Великобритании

Умер пожилой британец Уильям Шекспир, который был вторым человеком в стране, вакцинировавшимся от коронавируса. Он скончался от инсульта после продолжительной болезни, не связанной с COVID-19, сообщило 25 мая Би-би-си.

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«Билл был благодарен за то, что ему предложили возможность стать одним из первых людей в мире, которым дали вакцину», — рассказала в интервью журналистам его вдова. Женщина также поблагодарила медиков, которые помогали ее мужу.

81-летний Шекспир получил первую прививку от коронавируса в декабре в университетской больнице Ковентри через несколько минут после 91-летней Маргарет Кинан.

За прошедшие сутки в Великобритании выявили COVID-19 еще у 2493 человек, скончались 15 пациентов. Общее число жертв коронавируса в Британии достигло 127 739.

Ранее, 25 мая, сообщалось о том, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз, передает НСН.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.

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