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04:19 (мск), источник: ТАСС

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо

Три японских рыбака погибли.

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. Как сообщает в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака погибли.

Ранее агентство сообщало, что рыбаки находятся в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. По данным Kyodo, из-за столкновения японское судно перевернулось.

Согласно информации телеканала NHK, после столкновения все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна «Амур», с которым произошло столкновение и водоизмещение которого составляет 662 тонны. Водоизмещение японского судна — 9,7 тонны. Инцидент произошел в Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо.

В Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска подтвердили информацию о столкновении японского рыболовецкого судна с российским. «Суда столкнулись <…>, — сказал собеседник агентства. — Это японская зона». Он сообщал, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

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