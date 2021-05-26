04:19 (мск), источник: ТАСС
Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо
Три японских рыбака погибли.
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ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. Как сообщает в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака погибли.
Ранее агентство сообщало, что рыбаки находятся в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. По данным Kyodo,
Согласно информации телеканала NHK, после столкновения все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна «Амур», с которым произошло столкновение и водоизмещение которого составляет 662 тонны. Водоизмещение японского судна — 9,7 тонны. Инцидент произошел в Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо.
В Морском спасательном подцентре