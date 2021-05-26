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11:17 (мск), источник: ТАСС

В России зафиксировали максимум умерших из-за коронавируса с 31 марта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 406 против 393 днем ранее, это максимум с 31 марта. Всего от инфекции умерли 119 600 пациентов, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: AP 2021

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев из-за коронавируса в Санкт-Петербурге, 17 — в Нижегородской области, 15 — в Самарской области, 14 — в Ростовской области, 12 — в Свердловской области.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.

За сутки число подтвержденных случаев заражения возросло на 8 373.

Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

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Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%), Республике Тыва, Еврейской АО, Северной Осетии (по 0,04%) В частности, за сутки выявили 839 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 744 — в Московской области, 185 — в Ростовской области, по 147 — в Воронежской и Нижегородской областях. В настоящее время в России продолжают лечение 264 478 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 135. Всего уже выздоровели 4 642 090 челове. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 161 пациент в Санкт-Петербурге, 628 — в Московской области, 224 — в Саратовской области, 205 — в Республике Саха (Якутия), 164 — в Ростовской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 416, до 1 164 017.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 075 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 62 смерти из-за коронавируса, это максимум с 13 февраля. Общее число смертей составило 19 826.

Были выписаны по выздоровлению 2 520 пациентов. За все время выздоровели 1 049 246 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 94 945 человек.

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