11:17 (мск), источник: ТАСС
В России зафиксировали максимум умерших из-за коронавируса с 31 марта
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число летальных исходов
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В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.
Общее количество инфицированных увеличилось до 5 026 168. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%), Республике Тыва, Еврейской АО, Северной Осетии (по 0,04%) В частности, за сутки выявили 839 случаев заражения в
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 135. Всего уже выздоровели 4 642 090 челове. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 161 пациент в
Ситуация в Москве
Число заразившихся инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 416, до 1 164 017.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 075 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 62 смерти
Были выписаны по выздоровлению 2 520 пациентов. За все время выздоровели 1 049 246 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 94 945 человек.