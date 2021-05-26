КГБ Белоруссии подтвердил участие Протасевича в боях украинского полка «Азов»

Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в боях украинского неонацистского полка «Азов». Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона “Азов”), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — передаёт БелТА его слова.
Тертель отметил, что факт участия Протасевича в «Азове» подтверждён не только материалами следствия, но и информацией из открытых источников. Речь идёт о публикациях в СМИ и личных признаниях Романа. По словам представителя КГБ, молодой человек «активно применял полученный опыт» для координации массовых беспорядков в Белоруссии, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье как простых граждан, так и правоохранителей.
Ранее мать Протасевича объяснила Лайфу поездку сына в Донбасс. По её словам, Роман был там в качестве свободного журналиста. И во время съёмок молодой человек был ранен. Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», являются ложью.
Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.