22:05 (мск), источник: Lenta.Ru
Восемь человек погибли в результате стрельбы в США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Стрельба произошла около 7:00 утра по местному времени. Как заявил заместитель шерифа округа
Полиция добавила, что на данный момент идет расследование, поэтому информация о погибших и их число еще может меняться, передает РИА Новости. Кроме того, там рассказали, что получили сообщение о взрывных устройствах внутри здания. В настоящее время на месте работают специалисты.
Ранее сообщалось, что в Чикаго, США, за выходные при стрельбе погибли восемь человек и десятки были ранены. По данным Fox News, обстановка в городе осложнилась. На это указывает то, что полицейское управление города на выходных изъяло более 70 единиц незаконного огнестрельного оружия у жителей.