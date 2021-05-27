Отменен оправдательный приговор врачу Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Ранее им вынесли оправдательный вердикт присяжные.
«Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда общей юрисдикции Любовь Буданова.
В декабре 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал и.о. главврача роддома № 4 Калининграда Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич.
Судья ставила перед присяжными вопрос: доказано ли, что 6 ноября 2018 года в роддоме № 4 новорожденному через пупочный катетер было введено 10 мл препарата «Магния сульфат», вследствие чего новорожденный скончался от отравления.
Присяжные ответили отрицательно.
Тогда в Следственном комитете России заявили, что «эмоциональные оценки стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов».
Представитель СКР Светлана Петренко говорила, что сульфат магния ввели ребенку непосредственно перед смертью, а следователи установили, что в историю родов внесли ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Оправданные виновны в смерти младенца, настаивала Петренко.
Дело о смерти младенца
Из-за смерти младенца в роддоме № 4 сначала обвинение было предъявлено Белой. Ее обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
Сначала ее отправили в СИЗО. После того, как за нее вступилось профессиональное сообщество, а губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к следствию с просьбой смягчить меру пресечения, ее отпустили из изолятора под домашний арест.
Ребенок, из-за гибели которого было возбуждено дело, родился в калининградском роддоме № 4 6 ноября 2018 года. Его мать — 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова — родила на шестом месяце беременности. Младенец родился с массой тела 700 граммов.
По версии следствия, и.о. главврача роддома Белая, получив информацию от дежурных врачей о тяжелом состоянии ребенка, поняла, что его смерть ухудшит показатели статистики, что может «негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача».
По этой причине, а также желая сэкономить ресурсы роддома, Белая «приняла решение об убийстве новорожденного», утверждало следствие. Белая, по мнению следователей, дала указание не давать недоношенному младенцу дорогостоящий препарат, а когда тот умер — подделать его документы.
«Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка», — заявляло следствие.
По версии СКР, реаниматолог Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат», после чего младенец скончался. «Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода», — было сказано в сообщении СКР.
Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обращался к президенту России Владимиру Путину, отмечая, что в роддоме могли быть «разборки», а Белая могла пострадать из-за конкуренции за должность главврача.
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