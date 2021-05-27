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14:34 (мск), источник: Ведомости

Аналитики назвали самое популярное время звонков банковских мошенников

Самое большое количество звонков мошенников в январе — апреле текущего года фиксировалось по вторникам с 11:00 до 14:00, выяснили эксперты ВТБ, проанализировавшие звонки от клиентов с подозрением на мошенничество и операции, отклоненные банком.

Источник: Depositphotos

В прошлом году самым популярным у злоумышленников днем была среда. Теперь же она опустилась на вторую позицию по частоте нежелательных звонков. Следующими в «антирейтинге» стоят понедельник и четверг.

Наименьшую активность среди будних дней мошенники проявляют в пятницу.
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«Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных — когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны. Наша статистика показывает, что наибольшая их активность приходится на середину рабочей недели. Мы призываем клиентов всегда быть внимательными и никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

На самом же деле в воскресенье мошенники звонят банковским клиентам в пять раз реже, чем в среднем в будни, а попыток несанкционированного списания средств производится в два раза меньше. Что касается времени, то реже всего злоумышленники дают о себе знать в период с полуночи до 5 утра.

Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.

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