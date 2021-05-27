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14:47 (мск), источник: ТАСС

В СК заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Бастрыкина об охране школы в Казани

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Слова председателя Следственного комитета об организации охраны школы в Казани, где бывший ученик устроил стрельбу, было неправильно интерпретированы СМИ. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Ранее СМИ сообщили, что Бастрыкин обвинил родителей учеников казанской гимназии в нежелании платить за охрану.

«В ряде СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия. В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее», — пояснили в СК. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. «Необходимо подчеркнуть, что он не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — заключила Петренко.

Следите за развитием темы Стрельба в школе в Казани
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