14:47 (мск), источник: ТАСС
В СК заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Бастрыкина об охране школы в Казани
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Слова председателя Следственного комитета об организации охраны школы в Казани, где бывший ученик устроил стрельбу, было неправильно интерпретированы СМИ. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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