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15:07 (мск), источник: Ведомости

Общая сумма наложенных на Twitter штрафов в России приблизилась к 30 млн рублей

Мировой суд судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter по трем административным делам о неудалении запрещенного контента на 9,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. В сумме за этот день на компанию наложили 19 млн руб. штрафов по шести административным делам, а общая сумма штрафов, наложенная на нее решениями российских судов, приблизилась к 30 млн руб.

«Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей», — говорится в сообщении.

Мировой суд признал компанию виновной в нарушении еще по двум административным делам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП на 1,5 и 3 млн руб. соответственно.

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Ранее сегодня суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн руб. по трем искам, признав компанию виновной в неудалении запрещенного контента. В общем счете, с учетом ранее наложенных штрафов, компания должна выплатить 27,9 млн руб.

Роскомнадзор 17 мая по итогам проверки принял решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив запущенное в марте замедление трафика сервиса на мобильных устройствах за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Ранее регулятор потребовал от Twitter удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.

Административные протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил в марте. Он обвинил компании в неудалении информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Эти соцсети также были признаны виновными и оштрафованы российскими судами на различные суммы.

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