Ущерб от коррупции в России за четыре месяца превысил 22 млрд рублей

Рост коррупционных преступлений ведомство связывает с «активизацией работы по установлению фактов взяточничества». От общего числа коррупционных преступлений случаи взяточничества занимают около половины. В трети случаев размер взятки не превышал 10 тыс. руб.
Больше всего таких преступлений выявили в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101).
«Относительно предшествующего года размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 17,9 млрд руб. до 22,9 млрд руб.», — сообщила Генпрокуратура.
Как сообщало ведомство, в 2020 году ущерб от коррупции превысил 63 млрд руб. В генпрокуратуре также рассказывали, что взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Среди регионов лидерами по взяточничеству в прошлом году стали Москва, Татарстан и Ставропольский край.