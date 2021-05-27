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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Ущерб от коррупции в России за четыре месяца превысил 22 млрд рублей

С января по апрель 2021 года число коррупционных преступлений в России выросло на 20,9%, следует из правовой статистики Генпрокуратуры. Общий ущерб от таких преступлений вырос до 22,9 млрд руб. Почти в половине случаев речь шла о взяточничестве.

Рост коррупционных преступлений ведомство связывает с «активизацией работы по установлению фактов взяточничества». От общего числа коррупционных преступлений случаи взяточничества занимают около половины. В трети случаев размер взятки не превышал 10 тыс. руб.

Больше всего таких преступлений выявили в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101).

«Относительно предшествующего года размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 17,9 млрд руб. до 22,9 млрд руб.», — сообщила Генпрокуратура.

Как сообщало ведомство, в 2020 году ущерб от коррупции превысил 63 млрд руб. В генпрокуратуре также рассказывали, что взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Среди регионов лидерами по взяточничеству в прошлом году стали Москва, Татарстан и Ставропольский край.

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