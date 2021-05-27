Провайдер подтвердил, что письмо о взрыве пришло после разворота борта Ryanair в Минск

Ранее издание Daily Beast сообщило, что письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии и через 24 минуты после того, как Управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.
Провайдер Proton Technologies AG отказался комментировать детали письма, но подтвердил, что оно было в самом деле отправлено после того, как самолет поменял направление.
«Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности», — говорится в заявлении швейцарской компании.
Провайдер выразил готовность поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения соответствующего юридического запроса.
23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.