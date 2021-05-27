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17:56 (мск), источник: Газета.Ру

Провайдер подтвердил, что письмо о взрыве пришло после разворота борта Ryanair в Минск

Письмо о минировании самолета Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс, действительно было отправлено уже после разворота борта в сторону Минска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарского провайдера электронной почты.

Источник: Depositphotos

Ранее издание Daily Beast сообщило, что письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии и через 24 минуты после того, как Управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.

Провайдер Proton Technologies AG отказался комментировать детали письма, но подтвердил, что оно было в самом деле отправлено после того, как самолет поменял направление.

«Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности», — говорится в заявлении швейцарской компании.

Провайдер выразил готовность поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения соответствующего юридического запроса.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

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