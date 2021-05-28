00:19 (мск), источник: ТАСС
WSJ: глава Ryanair расценивает вынужденную посадку самолета компании как угон
Майкл О’Лири также считает, что заявления Белоруссии о произошедшем неточны и ложны, сообщила газета The Wall Street Journal.
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По его сведениям, в письме, которое О'Лири направил на этой неделе в департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, инцидент с посадкой авиалайнера в Минске расценивается как «незаконный и достойный порицания».
Помимо этого, по мнению главы Ryanair, заявления Белоруссии о произошедшем неточны и ложны, а работников аэропорта Минска он назвал «обструкционистами».
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска
В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским