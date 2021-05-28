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00:19 (мск), источник: ТАСС

WSJ: глава Ryanair расценивает вынужденную посадку самолета компании как угон

Майкл О’Лири также считает, что заявления Белоруссии о произошедшем неточны и ложны, сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири считает, что инцидент с вынужденной посадкой самолета компании в Белоруссии был «запланированным и незаконным» угоном. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо главы ирландского лоукостера.

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По его сведениям, в письме, которое О'Лири направил на этой неделе в департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, инцидент с посадкой авиалайнера в Минске расценивается как «незаконный и достойный порицания».

Помимо этого, по мнению главы Ryanair, заявления Белоруссии о произошедшем неточны и ложны, а работников аэропорта Минска он назвал «обструкционистами».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

В белорусской столице уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Также была задержана летевшая данным рейсом россиянка София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

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