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11:40 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 9 252 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 252, до 5 044 459, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, в Москве подтвердили 3 274 новых случая, в Санкт-Петербурге — 840, в Подмосковье — 746, в Ростовской области — 182, в Воронежской — 150, в Нижегородской — 146. Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 262 819. Это минимум с 11 октября прошлого года.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 385, до 4 661 234. Доля выздоровевших составила 92,4% от общего числа заразившихся. За сутки выписаны по выздоровлению 1 172 пациента в Санкт-Петербурге, 633 — в Московской области, 203 — в Саратовской области, 193 — в Тамбовской области, 171 — в Липецкой области.

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По данным оперштаба, в стране зафиксировали 404 смерти из-за коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составил 402. Общее число умерших достигло 120 406. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,39%. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 56 смертей, в Санкт-Петербурге — 33, в Нижегородской и Самарской областях — по 15.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 274 против 3 105 днем ранее, до 1 170 396.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,28%.

За сутки в столице зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, с начала пандемии — 19 940, следует из сообщения штаба.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 998 пациентов. За все время выздоровели 1 055 130 человек. В настоящее время в столице болеют 95 326 человек.

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