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12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Показания Фургала проверяли с помощью компьютера

Как выяснил «Ъ», Следственный комитет России (СКР) применил новую методику проверки показаний обвиняемого на предмет их достоверности при расследовании уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, показания Фургала проверялись с помощью компьютера, что потом стало уликой против него.

Источник: РИА "Новости"

Сергею Фургалу задали более полусотни вопросов. Ему дали возможность в свободной форме не только высказаться по сути уголовного дела, но и заявить о проблемах, которые волновали самого экс-губернатора.

Видеопротокол мероприятия, по данным «Ъ», обработали с помощью двух программ и создали математическую модель допроса. Интерпретировать результаты компьютерного моделирования допроса было предложено комиссии, в которую вошли четверо экспертов — психолог, психиатр, лингвист и специалист в области наркологии и сексологии.

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