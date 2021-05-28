Показания Фургала проверяли с помощью компьютера

Сергею Фургалу задали более полусотни вопросов. Ему дали возможность в свободной форме не только высказаться по сути уголовного дела, но и заявить о проблемах, которые волновали самого экс-губернатора.
Видеопротокол мероприятия, по данным «Ъ», обработали с помощью двух программ и создали математическую модель допроса. Интерпретировать результаты компьютерного моделирования допроса было предложено комиссии, в которую вошли четверо экспертов — психолог, психиатр, лингвист и специалист в области наркологии и сексологии.