13:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-полицейских по делу Голунова приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии
Судья Мосгорсуда Сергей Груздев вынес приговоры бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии. Его подчиненные Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев получили по восемь лет. Признавший вину Денис Коновалов получил пять лет лишения свободы, сообщила