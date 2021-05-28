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13:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-полицейских по делу Голунова приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии

Судья Мосгорсуда Сергей Груздев вынес приговоры бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии. Его подчиненные Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев получили по восемь лет. Признавший вину Денис Коновалов получил пять лет лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

Источник: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Также суд удовлетворяет гражданский иск Голунова к подсудимым. С каждого взыскали по 1 млн руб. Бывших полицейских лишили званий. Всем запретили занимать государственные должности на срок от 1,5 до 5 лет.

Напомним, прокуратура просила приговорить Ляховца к 16 годам, Сергалиева, Феофанова и Уметбаева — к 12 годам, а Коновалова — к 7 годам лишения свободы.

Пятерых бывших полицейских признали виновными в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову чтобы повысить показатели раскрываемости по уголовным делам. Корреспондент, у которого дома обнаружили запрещенные вещества, настаивал, что их ему подбросили. Задержание журналиста вызвало протесты, вскоре он был освобожден, а его дело закрыто. Полицейских, задерживавших господина Голунова, арестовали в январе 2020 года.

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