16:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Осуждены подбросившие наркотики Ивану Голунову сотрудники МВД
От пяти до 12 лет получили полицейские, подбросившие наркотики в рюкзак и квартиру журналиста «Медузы» (признана иноагентом) Ивана Голунова.
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По версии СКР, преступление было совершено стражами порядка ради улучшения показателей работы, однако в нее мало кто верит, потому что во время следствия был выявлен всего один подобный эпизод.
Приговором Московского городского суда подсудимые
Ляховцу было назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет.
Ивана Голунова приговор в целом устроил — обжаловать его журналист не собирается.
«Я обещал добиться справедливости, и, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления», — заявил он, выйдя из здания суда.
Прокуратура предварительно хочет изучить судебное решение, а потом решать, подавать на него апелляционное представление или нет. Защитники осужденных уже начали готовить жалобы, полагая, что следствие и сам приговор были необоснованными.
По данным следствия, в марте 2019 года подполковник Ляховец обратился к старшему оперативнику ФСИН московского СИЗО № 3 Владимиру Матвееву и, введя того в заблуждение, получил основание начать разработку Ивана Голунова. Для материалов оперативного учета использовалось якобы поступившее из СИЗО сообщение агента о некоем Иване, который сам употреблял наркотики и распространял их в ночных клубах.
Получив эти данные, Игорь Ляховец приказал подчиненным выяснить место жительства Голунова и организовать за ним слежку. Одновременно с этим оперативники, по материалам обвинения, «в неустановленном месте и в неустановленное время» приобрели кокаин и мефедрон, после чего расфасовали их в отдельные пакетики.
6 июня 2019 года они задержали Ивана Голунова, надели на него наручники и усадили в свою служебную машину.
Благодаря массовым акциям протеста журналист был освобожден, а его уголовное преследование прекращено ГСУ ГУ МВД, куда дело передали из окружной полиции. По результатам служебной проверки, организованной по поручению главы МВД Владимира Колокольцева, были уволены начальник УМВД по Западному округу Андрей Пучков и управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка полиции Юрий Девяткин.
С другой стороны, устоявшая в суде версия о том, что журналиста решили посадить для улучшения служебных показателей полицейских, также вызывает вопросы, потому что это была только единственная акция, а для «палочной системы» их надо много.
Николай Сергеев