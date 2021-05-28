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16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Осуждены подбросившие наркотики Ивану Голунову сотрудники МВД

От пяти до 12 лет получили полицейские, подбросившие наркотики в рюкзак и квартиру журналиста «Медузы» (признана иноагентом) Ивана Голунова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По версии СКР, преступление было совершено стражами порядка ради улучшения показателей работы, однако в нее мало кто верит, потому что во время следствия был выявлен всего один подобный эпизод.

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Приговором Московского городского суда подсудимые экс-сотрудники антинаркотического отдела УМВД по Западному округу столицы Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ).

Ляховцу было назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет. Экс-начальник отдела был лишен также звания подполковника полиции. Его подчиненный Коновалов, признававший вину, получил меньше всех — пять лет и запрет на год и шесть месяцев службы в органах. Утратил он и звание старшего лейтенанта. Сергалиев должен отсидеть восемь лет и после отсидки четыре года не сможет работать в полиции. Пока с него сняли погоны старшего лейтенанта. Такие же сроки с теми же ограничениями получили Уметбаев и Феофанов, разжалованные из младшего лейтенанта и сержанта полиции соответственно. С каждого из осужденных в пользу потерпевшего взыскано по 1 млн руб. в качестве погашения морального вреда.

При этом следует отметить, что гособвинение запрашивало для подсудимых более суровое наказание. Подполковник Ляховец, по данным обвинения, должен был отправиться в колонию на 16 лет, а его подчиненные — провести за решеткой от семи до 12 лет.

Ивана Голунова приговор в целом устроил — обжаловать его журналист не собирается.

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«Я обещал добиться справедливости, и, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления», — заявил он, выйдя из здания суда.

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Прокуратура предварительно хочет изучить судебное решение, а потом решать, подавать на него апелляционное представление или нет. Защитники осужденных уже начали готовить жалобы, полагая, что следствие и сам приговор были необоснованными.

По данным следствия, в марте 2019 года подполковник Ляховец обратился к старшему оперативнику ФСИН московского СИЗО № 3 Владимиру Матвееву и, введя того в заблуждение, получил основание начать разработку Ивана Голунова. Для материалов оперативного учета использовалось якобы поступившее из СИЗО сообщение агента о некоем Иване, который сам употреблял наркотики и распространял их в ночных клубах.

Получив эти данные, Игорь Ляховец приказал подчиненным выяснить место жительства Голунова и организовать за ним слежку. Одновременно с этим оперативники, по материалам обвинения, «в неустановленном месте и в неустановленное время» приобрели кокаин и мефедрон, после чего расфасовали их в отдельные пакетики.

Бывший полицейский Денис Коновалов (в центре) | Источник: Коммерсантъ

6 июня 2019 года они задержали Ивана Голунова, надели на него наручники и усадили в свою служебную машину.

Там, говорится в деле, полицейские засунули в рюкзак журналиста несколько пакетиков с наркотиками, после чего доставили его в отделение, где в ходе личного досмотра их изъяли. Затем подбросили наркотики в его квартиру.

Благодаря массовым акциям протеста журналист был освобожден, а его уголовное преследование прекращено ГСУ ГУ МВД, куда дело передали из окружной полиции. По результатам служебной проверки, организованной по поручению главы МВД Владимира Колокольцева, были уволены начальник УМВД по Западному округу Андрей Пучков и управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка полиции Юрий Девяткин.

Следствие проверяло версию потерпевшей стороны о том, что преступление могло быть заказным и связано с публикациями Голунова. Однако подтверждения ей не нашло.

С другой стороны, устоявшая в суде версия о том, что журналиста решили посадить для улучшения служебных показателей полицейских, также вызывает вопросы, потому что это была только единственная акция, а для «палочной системы» их надо много.

Николай Сергеев

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