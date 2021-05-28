В Шри-Ланке опасаются экологической катастрофы после пожара на контейнеровозе

Сейчас военные проводят операцию по очистке побережья, однако, если судно все-таки затонет, операция по ликвидации последствий пожара на контейнеровозе станет гораздо более сложной.
Глава управления Шри-Ланки по защите морской среды Дхаршани Лахандапура рассказал агентству Франс пресс, что экипаж контейнеровоза знал об утечке азотной кислоты еще до того, как зашел в территориальные воды Шри-Ланки, и экипаж мог не допустить пожара, если бы действовал слаженно и быстро.
Власти представили в полицию жалобу на капитана судна, который был эвакуирован с контейнеровоза во вторник вместе с другими членами экипажа.
Компания-владелец контейнеровоза — сингапурская X-Press Shipping — подтвердила, что экипаж знал об утечке, но предпринять ничего не мог — поскольку ни Катар, ни Индия не позволили экипажу зайти в их территориальные воды, чтобы покинуть контейнеровоз до начала пожара.
Сообщение о том, что только Шри-Ланка разрешила войти в свои территориальные воды терпящему бедствие судну, вызвал шквал возмущения в соцсетях.
Судно под флагом Сингапура, следовавшее из Индии в Сингапур через Шри-Ланку, загорелось в пятницу 21 мая. В сжатые сроки потушить пожар не удалось. В минувший вторник на борту прогремел взрыв, и пламя разгорелось с новой силой. В общей сложности, пожар продолжался почти восемь дней.
Военно-морские силы Шри-Ланки эвакуировали команду корабля. Два члена экипажа были госпитализированы.
Причины возгорания окончательно не установлены. По основной версии, огонь разгорелся из-за утечки азотной кислоты. Судно перевозило косметику и химикаты, на его борту было более 20 тонн азотной кислоты.
Часть контейнеров после начала пожара оказалась в воде, их выбросило прибоем на побережье Шри-Ланки.
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