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21:24 (мск), источник: РБК

В проливе Босфор остановили движение из-за аварии на танкере

У хорватского судна отказал двигатель, и оно начало дрейфовать в сторону берега. В 300 метрах его удалось остановить. В целях безопасности власти приостановили судоходство.

Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии на нефтеналивном танкере. Об этом сообщает газета Sabah.

249-метровый танкер RAVA следовал через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В какой-то момент у него отказали двигатели, и судно начало относить к берегу.

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Чтобы избежать столкновения, к танкеру выслали несколько катеров береговой охраны, которые с помощью тросов смогли его остановить в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникёй. Из соображений безопасности движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры и спасательные суда.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер для перевозки сырой нефти RAVA следовал в испанскую Картахену. Судно было спущено на воду в 2017 году, ходит под флагом Хорватии, портом приписки значится город Задар.

Ранее в пятницу контейнеровоз Maersk Emerald сел на мель в Суэцком канале из-за отказавшего двигателя. Его смогли оперативно отбуксировать в Большое Горькое озеро. По словам главы администрации канала Усамы Рабиа, судоходство в результате инцидента не пострадало.

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В марте на шесть дней останавливалось движение в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. В пробке стояли почти 400 судов, блокировка канала вызвала краткосрочные колебания на рынке нефти и значительное повышение тарифов на морские перевозки.

Расследование установило, что в инциденте был виноват капитан контейнеровоза, который не смог справиться с управлением судна в условиях плохой погоды. Ущерб от последствий его действий оценили в $550 млн.

В апреле движение в Суэцком канале снова замедлялось из-за неполадок на танкере в южной части морской артерии. У танкера Rumford возникла проблема с двигателем, и ему на помощь были отправлены буксиры.


Михаил Котляр

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