В проливе Босфор остановили движение из-за аварии на танкере

Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии на нефтеналивном танкере. Об этом сообщает газета Sabah.
249-метровый танкер RAVA следовал через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В какой-то момент у него отказали двигатели, и судно начало относить к берегу.
Чтобы избежать столкновения, к танкеру выслали несколько катеров береговой охраны, которые с помощью тросов смогли его остановить в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникёй. Из соображений безопасности движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры и спасательные суда.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер для перевозки сырой нефти RAVA следовал в испанскую Картахену. Судно было спущено на воду в 2017 году, ходит под флагом Хорватии, портом приписки значится город Задар.
Ранее в пятницу контейнеровоз Maersk Emerald сел на мель в Суэцком канале из-за отказавшего двигателя. Его смогли оперативно отбуксировать в Большое Горькое озеро. По словам главы администрации канала Усамы Рабиа, судоходство в результате инцидента не пострадало.
В марте на шесть дней останавливалось движение в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. В пробке стояли почти 400 судов, блокировка канала вызвала краткосрочные колебания на рынке нефти и значительное повышение тарифов на морские перевозки.
Расследование установило, что в инциденте был виноват капитан контейнеровоза, который не смог справиться с управлением судна в условиях плохой погоды. Ущерб от последствий его действий оценили в $550 млн.
В апреле движение в Суэцком канале снова замедлялось из-за неполадок на танкере в южной части морской артерии. У танкера Rumford возникла проблема с двигателем, и ему на помощь были отправлены буксиры.