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20:46 (мск), источник: Газета.Ру

В Египте утонул экс-глава СВР Украины Гвоздь

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины заявили о том, что бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», — сказали в пресс-службе МИД.

По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.

Спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию, но, несмотря на проведенные по время экстренной госпитализации реанимационные меры, медики констатировали его смерть.

В министерстве уточнили, что украинское посольство в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, а также поддерживает связь с его родными.

Виктор Гвоздь — советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и ученый. Председатель Службы внешней разведки Украины (27 февраля 2014 года — 29 апреля 2016 года).

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