20:46 (мск), источник: Газета.Ру
В Египте утонул экс-глава СВР Украины Гвоздь
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«По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб
По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Спасатели подняли тело
В министерстве уточнили, что украинское посольство в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, а также поддерживает связь с его родными.
Виктор Гвоздь — советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и ученый. Председатель Службы внешней разведки Украины (27 февраля 2014 года — 29 апреля 2016 года).
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