Россиянина Александра Жукова признали в США виновным в мошенничестве в интернете

28 мая, источник: ТАСС
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Агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину, который настаивает на том, что не совершал противоправных действий. Как утверждала сторона обвинения, Жуков вместе с другими лицами создавали иллюзию того, что на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. По мнению прокуратуры, в действительности же просмотры рекламы росли за счет ботов. Таким образом обвиняемые якобы «получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете».
Как отмечает Bloomberg, Жуков в ходе судебных слушаний указывал на то, что не вводил клиентов в заблуждение. По его словам, он не стремился скрыть тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов, и лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.
Россиянин Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. Прокуратура Восточного округа американского штата