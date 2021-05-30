06:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент Колумбии направил армию в 10 регионов страны из-за протестов
Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить 7 тыс. солдат в 10 департаментов страны
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Солдаты должны будут расчистить заблокированные дороги и патрулировать регионы. По официальной информации в стране за месяц протестов погибли не меньше 59 человек, пострадали больше 2,3 тыс.
По информации AFP, среди погибших в Кали был сотрудник прокуратуры, который был не при исполнении обязанностей. Он открыл огонь по двум людям, которые перекрыли дорогу. Протестующие его линчевали.