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06:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Колумбии направил армию в 10 регионов страны из-за протестов

Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить 7 тыс. солдат в 10 департаментов страны из-за антиправительственных протестов. Дополнительные войска будут стянуты в город Кали, где накануне при столкновениях погибли не меньше 13 человек, передает AFP.

Источник: AP 2021

Солдаты должны будут расчистить заблокированные дороги и патрулировать регионы. По официальной информации в стране за месяц протестов погибли не меньше 59 человек, пострадали больше 2,3 тыс.

По данным Human Rights Watch, погибли не меньше 63 человек.

По информации AFP, среди погибших в Кали был сотрудник прокуратуры, который был не при исполнении обязанностей. Он открыл огонь по двум людям, которые перекрыли дорогу. Протестующие его линчевали.

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