11:08 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 9 694 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 19 марта
За последние 24 часа в стране зафиксировали 355 летальных исходов.
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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 694. Это максимальный показатель с 19 марта, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 5 063 442 человека.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%), в Республике Адыгея (0,05%).
В частности, за сутки было выявлено 829 случаев заражения в
В настоящее время в России продолжают лечение 264 410 человек.
Число летальных исходов
В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 386. Всего уже выздоровели 4 677 870 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 602 пациента в Московской области, 498 — в
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 719, это максимальный показатель с 14 мая. Всего с начала пандемии в столице было зарегистрировано 1 177 356 случаев заражения.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,32%. Днем ранее был выявлен 3 241 случай.
За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей
По выздоровлению выписали 2 547 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 060 588. В настоящее время в столице продолжают лечение 96 708 человек.