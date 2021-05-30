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11:08 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 9 694 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 19 марта

За последние 24 часа в стране зафиксировали 355 летальных исходов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AP 2021

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 694. Это максимальный показатель с 19 марта, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 5 063 442 человека.

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Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%), в Республике Адыгея (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 829 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 748 — в Московской области, 179 — в Ростовской области, 145 — в Воронежской области, 143 — в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 264 410 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 355 против 401 днем ранее, до 121 162 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,39%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 15 — в Воронежской, Нижегородской и Самарской областях, 12 — в Краснодарском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 386. Всего уже выздоровели 4 677 870 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 602 пациента в Московской области, 498 — в Санкт-Петербурге, 232 — в Республике Саха (Якутия), 195 — в Саратовской области, 152 — в Ростовской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 719, это максимальный показатель с 14 мая. Всего с начала пандемии в столице было зарегистрировано 1 177 356 случаев заражения.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,32%. Днем ранее был выявлен 3 241 случай.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 20 060, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 547 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 060 588. В настоящее время в столице продолжают лечение 96 708 человек.

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