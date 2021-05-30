Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 маяКазнь Жанны д'Арк, Ходынская катастрофа в Москве и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
13:41 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области умер мужчина, которого ранили в голову при задержании

Один из полицейских при задержании применил табельное оружие.

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Мужчина, оказавший сопротивление при задержании и получивший выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области, умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«Он умер», — сказал собеседник агентства.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону, вечером в пятницу инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники начали его преследование. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а двое других — в отдел полиции. В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.

В свою очередь СК по региону возбудил дело ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ведомстве уточнили, что выстрелу предшествовали удары руками и ногами по телу потерпевшего, что выходило за пределы должностных полномочий полицейского.

 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
В России за сутки выявили 9 694 случая коронавируса
В Барнауле опрокинулся батут с детьми: возбуждено уголовное дело
Москвич погасил долги на 6 млн рублей после запрета на выезд
Головин рассказал о тяжелой жизни в Европе
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов
Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за COVID
К Земле приблизится потенциально опасный астероид
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Женщина выиграла квартиру и сразу же её потеряла
Мясников заявил о "бедствии", захлестнувшем Россию
Авто
Когда можно отказаться от освидетельствования на опьянение Угроза освидетельствования на состояние алкогольного опьянение — это одна из самых действенных методик давления на путешественников к югу.
Кино
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!) Пока имена других гремят по всему миру, эти скромные парни не стремятся мелькать в каждом блокбастере, не эксплуатируют внешние данные ради имиджа секс-символов, да и вообще не слишком охотно рвутся к большой славе — хотя вполне ее заслуживают
Новости партнеров
Кому нельзя делать вакцину от COVID-19: вердикт Гинцбурга (видео)
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Популярные темы на «Детях»
О работе 193
Как выбирать психолога? И несколько ситуаций с ребёнком. 98
Разрешить или нет? 70
Муж бьет 69
Леди
Как худеет 54-летняя Мария Шукшина 27 мая Мария Шукшина отмечает 54-летие
Дом
Как обеспечить городской комфорт на даче
Интерьер как арт-объект: яркий дачный дом семьи архитекторов
Как деревянная резьба преображает дом: 30 примеров
10 модных способов использовать растения в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь