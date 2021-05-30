13:41 (мск), источник: ТАСС
В Новосибирской области умер мужчина, которого ранили в голову при задержании
Один из полицейских при задержании применил табельное оружие.
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НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Мужчина, оказавший сопротивление при задержании и получивший выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области, умер в больнице, сообщили ТАСС в
«Он умер», — сказал собеседник агентства.
Как сообщала
Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а двое других — в отдел полиции. В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.
В свою очередь СК по региону возбудил дело ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ведомстве уточнили, что выстрелу предшествовали удары руками и ногами по телу потерпевшего, что выходило за пределы должностных полномочий полицейского.