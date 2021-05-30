19:25 (мск), источник: ТАСС
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим
По словам источника ТАСС, он сделал минимум 10 выстрелов. Среди пострадавших сотрудник Росгвардии и ребенок.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
«Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов», — сказал собеседник агентства.
Источник также сообщил, что среди пострадавших сотрудник Росгвардии. Кроме того, с места происшествия госпитализировали ребенка. На место ЧП направлен СОБР Росгвардии.
«По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан», — добавил источник. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения.
Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют.