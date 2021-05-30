21:57 (мск), источник: ТАСС
Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР
ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Трое россиян и двое местных полицейских погибли в четверг в
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«Трое российских союзников и двое полицейских ЦАР были убиты, есть также раненые», — сказал Казаги.
Взрыв произошел во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар в 400 км к
Посольство РФ в ЦАР пока не ответило на запрос ТАСС.
В свою очередь центральноафриканский информационный портал Corbeau News сообщил, что колонна возвращалась к месту базирования, когда в районе поселка Бондиба под одной из машин, в которой находились девять человек, взорвалась самодельная мина. В результате пять человек погибли, четверо раненых доставлены в госпиталь, их личности не раскрываются.