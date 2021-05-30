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22:20 (мск), источник: ТАСС

В Египте выявили семь случаев «черной плесени»

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Семь случаев грибкового заболевания мукормикоза («черная плесень») выявлено в Египте. Об этом сообщил Осман Шаалян, ректор Университета Заказик на севере страны, в больничном комплексе которого проходят лечение пациенты, передает в воскресенье издание Al Ahram.

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Источник: AP 2021

По словам Шааляна, все случаи заражения диагностированы в провинции Шаркия у жителей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных заболеваний, в том числе после вызываемой коронавирусом болезни.

«Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны», — рассказал ректор.

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Споры «черной плесени» содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В организм человека грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких.

Как указывают специалисты, мукормикоз, как и другие виды плесени, диагностируют у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали гормоны или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Эта грибковая инфекция поражает носоглотку, глаза и легкие человека, а в случае с заразившимися коронавирусом чаще всего приводит к летальному исходу.

В Индии выявлено уже свыше 11 тыс. случаев заболевания мукормикозом.

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