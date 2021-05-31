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09:54 (мск), источник: Daily Storm

«Палил в людей и раньше»: у екатеринбургского стрелка изъяли карабин, винтовку и пистолет

В квартире Сергея Болкова нашли 26 гильз, еще 47 гильз обнаружили во дворе после инцидента.

В квартире Сергея Болкова, который был задержан после стрельбы в Екатеринбурге, нашли 26 гильз (еще 47 обнаружили во дворе дома), а также карабин «Вепрь», из которого велся огонь, 78 патронов, пневматический пистолет и винтовку марки «Иж». Подозреваемый раньше работал в МВД, участвовал в чеченской кампании, в 2011 году ушел на пенсию. Его знакомый рассказал, что мужчина в 2017 году в пьяном виде стрелял по людям при несовершеннолетнем сыне, но дал взятку в размере 100 тысяч рублей и дело закрыли.

«Он стрелял из карабина “Вепрь”, который может стрелять очередями. На оружие у мужчины было официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, уточнил представитель ведомства. Правоохранители настаивают на его аресте.

«При осмотре места происшествия сотрудниками полиции в квартире, откуда велась стрельба по людям, было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин “Вепрь”, 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет “Иж”, пневматическая винтовка “Иж” и другие вещдоки, а также пустые бутылки от алкоголя. На придворовой территории сыщики нашли еще 47 гильз», — сказал Горелых.

В результате инцидента пострадали девятилетняя девочка (находится в тяжелом состоянии) и сотрудник Росгвардии. «Екатеринбург Онлайн» сообщает, что пуля попала в живот ребенка, когда Болков стрелял по гуляющим подросткам и машинам, в одной из которых девочка ехала вместе с отцом.

«Отец привез девочку сам. Пуля влетела в нее через подголовник машины, попала в живот и прошла насквозь. Отец привез ее в травмпункт, оттуда на скорой ее перевезли в «девятку», — сообщает интернет-издание. Что касается росгвардейца, то его отпустили домой, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Бывший коллега Болкова рассказал «Екатеринбургу Онлайн», что раньше они были приятелями, но в последние годы дистанцировались друг от друга, в том числе из-за того, что стрелок стал пить.

«С женой они развелись несколько лет назад. Она тоже на пенсию ушла. У него двое детей: дочь совершеннолетняя от первого брака, а сыну общему 12 лет», — уточнил собеседник издания.

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По его словам, Болков работал сотрудником патрульно-постовой службы в отделе милиции № 13 на Химмаше.

«Он награждался по службе, медали у него ведомственные есть. В 2004 году его наградили за отвагу при пожаре. Он несколько раз бывал в командировках в Чечне: в 2000 и 2004 году», — объясняет бывший коллега стрелка.

После ухода на пенсию бывший силовик устроился в ЧОП «Град», став заместителем директора. По словам знакомого Болкова, мужчина и раньше открывал огонь по людям.

«В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал. Тогда и нужно было у него ружье изымать, но просто всё на тормоза спустили. Он сам мне признавался, что передавал деньги, 100 000 рублей, за то, чтобы вынесли отказной материал. Сыграло еще то, что он свой, бывший сотрудник милиции», — уточнил бывший коллега екатеринбургского стрелка.

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