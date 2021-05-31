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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве

Пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом пишет RFI.

Источник: AP 2021

В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая.

Как сообщает издание, борт самолета был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее, все пассажиры были эвакуированы, а их багаж также подвергся досмотру.

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Представители берлинской полиции отметили, что пассажиры улетят в Польшу на борту запасного рейса.

Инцидент произошел спустя неделю, как другой самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая. Ранее в мае глава Ryanair Майкл О’Лири назвал неправдивой и неточной сделанную расшифровку Белоруссии о переговорах пилота с авиадиспетчерами. Уточнялось, что главному пилоту пришлось развернуть самолет в столицу Белоруссии, так как диспетчерская служба Минска заявила об угрозе взрывного устройства на борту.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство обнаружено не было.

Минск утверждал, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Позже ХАМАС отвергло свою причастность к произошедшему и осудило власти республики. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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