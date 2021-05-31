16:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Самоуправляемый дрон впервые убил человека
Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии.
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Эпизод произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва.
Погибший был участником Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара — она воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
Евгений Федуненко