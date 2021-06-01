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09:28 (мск), источник: ТАСС

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. В провинции Цзянсу на востоке Китая выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Источник: AP 2021

Согласно сообщению, 41-летний житель Чжэньцзяна почувствовал жар в конце апреля, через несколько дней обратился к врачу из-за ухудшения состояния и был госпитализирован.

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Сейчас его состояние стабилизировалось и практически соответствует критериям для выписки.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая после получения материалов пациента проанализировал их и выявил, что мужчина заразился H10N3.

Все контактировавшие с ним люди сейчас находятся под наблюдением врачей, среди них пока нет заболевших.

Как говорится в сообщении ведомства, «H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека». В мире до этого не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей H10N3, он передается между птицами и обладает низкой патогенностью.

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