В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Согласно сообщению, 41-летний житель Чжэньцзяна почувствовал жар в конце апреля, через несколько дней обратился к врачу из-за ухудшения состояния и был госпитализирован.
Сейчас его состояние стабилизировалось и практически соответствует критериям для выписки.
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая после получения материалов пациента проанализировал их и выявил, что мужчина заразился H10N3.
Все контактировавшие с ним люди сейчас находятся под наблюдением врачей, среди них пока нет заболевших.
Как говорится в сообщении ведомства, «H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека». В мире до этого не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей H10N3, он передается между птицами и обладает низкой патогенностью.