14:50 (мск), источник: Коммерсантъ
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Джованни Бруска по прозвищу Свинья вышел на свободу из тюрьмы, где провел 25 лет.
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Бруска известен, в частности, тем, что убил известного борца с мафией судью Джованни Фальконе, его супругу и троих полицейских. Освобождение преступника, который сознался в том, что лично убил более 100 человек, в том числе детей, и заказал убийство еще нескольких десятков людей, потрясло Италию, пишет L`Espresso.
Джованни Бруска, который славился особой жестокостью, был арестован в 1996 году в результате масштабной полицейской операции. Ему грозило пожизненное заключение, однако мафиози стал pentito — информатором полиции — и сообщил следствию важную информацию по нескольким серьезным преступлениям 1980−1990-х годов, совершенных
Глава партии «Лига Севера», бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини осудил освобождение Бруски. «Это не то “правосудие”, которое заслуживают итальянцы», — заявил он. Свое сожаление решением суда выразили и родственники жертв Бруски. Однако, как заявил прокурор Федерико Кафьеро де Рахо, «вне зависимости от того, что думают о совершенных им в свое время зверствах, есть факт сотрудничества… Давайте не будем забывать, что он предоставил сведения о взрывах на Сицилии и в Италии».
Алена Миклашевская