09:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Судей Кущевки сдали ФСБ
Явку с повинной оформила подследственная
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Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, ранее признанная виновной в совершении мошенничества, направила в ФСБ России явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ), сообщил «Ъ» ее адвокат Валерий Сопьяненко.
Как следует из рукописного текста явки (первая страница имеется в распоряжении «Ъ»), а также из аудиозаписи телефонного разговора с госпожой Мартыновой (аудиофайл предоставлен адвокатом), она сознается в том, что в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко, а также юриста Виктории Лесной она якобы участвовала в передаче взятки в виде денежных средств в сумме 5 млн руб., а также автомобиля «Нива Шевроле» судьям Кущевского районного суда за вынесение нужного решения.
«Подробности этого дела я не буду сообщать, чтобы не нарушить тайну следствия», — говорит Светлана Мартынова, уточняя лишь то обстоятельство, что судебный спор в станице Кущевской касался прав на 5,2 тыс. га земли компании «Артекс-Агро» (бизнес Надежды Цапок).
Госпожа Мартынова пояснила, что иск был подан от имени Анны Данько, престарелой родственницы Виктории Лесной.
По данным «Ъ», речь идет о решении, которое в октябре 2011 года вынес судья Кущевского райсуда Владимир Аносов. В этот момент Надежда Цапок была этапирована в колонию по приговору за совершение мошенничества. Как следует из решения судьи Аносова, пенсионерка Данько являлась собственником доли земли сельскохозяйственного назначения площадью 6 га, поэтому имела права сособственника на все участки из массива земли (13 тыс. га), находившиеся в пользовании ООО «Артекс-Агро».
На этом основании суд признал право собственности на выкупленные земли за Анной Данько, затем пайщица оформила на себя и право аренды остальных сельхозугодий компании «Артекс-Агро».
В 2014 году госпожа Данько взыскала с Надежды Цапок упущенную выгоду от использования земли на сумму около 200 млн руб., часть средств в сумме 92 млн руб. были списаны со счета госпожи Цапок в Россельхозбанке в пользу предпринимателя Руслана Шнахова, в итоге деньги были похищены.
Кроме того, СКР расследуется уголовное дело в отношении руководителей и юристов «Покровского», которые обвиняются в вымогательстве и принуждении в даче показаний (ст. 163 и 309 УК РФ) в связи с попыткой получить под контроль земли предприятия «Слава Кубани», принадлежащего бывшей жене Вячеслава Цеповяза (осужден по «делу Цапков» на 20 лет) Наталье Стришней в той же Кущевке.
В Краснодарском краевом суде не стали комментировать информацию о якобы совершенном судьями Кущевского районного суда преступлении. В концерне «Покровский» сообщили «Ъ», что распространяемая Светланой Мартыновой информация о якобы имевших место фактах коррупции — не более чем способ уйти от ответственности в расследуемом сейчас уголовном деле.
«Мы полагаем, что данные заявления — продолжение клеветнической кампании против концерна “Покровский”», — пояснил «Ъ» представитель холдинга, который напомнил, что в 2018 году
Интересно, что решение судьи Владимира Аносова по поводу сельхозугодий Надежды Цапок действует до сих пор: в апреле 2019 года госпожа Цапок пыталась пересмотреть этот судебный акт, однако ей было отказано.
Анна Перова, Краснодар