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09:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Судей Кущевки сдали ФСБ

Явку с повинной оформила подследственная экс-судья из арбитража. Как стало известно «Ъ», в Ростове-на-Дону бывшая судья областного арбитражного суда Светлана Мартынова, осужденная за мошенничество, написала явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки. Мартынова утверждает, что в 2011 году она якобы передала судьям Кущевского райсуда 5 млн руб. за вынесение решения об отчуждении у Надежды Цапок более 5 тыс. га земли. По версии экс-судьи, взяткодателями якобы выступали бенефициары концерна «Покровский».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, ранее признанная виновной в совершении мошенничества, направила в ФСБ России явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ), сообщил «Ъ» ее адвокат Валерий Сопьяненко.

В настоящее время госпожа Мартынова находится в СИЗО Ростова-на-Дону, являясь обвиняемой по новому уголовному делу, в котором речь идет о хищении средств с банковского счета Надежды Цапок, матери лидера ОПГ Сергея Цапка.

Как следует из рукописного текста явки (первая страница имеется в распоряжении «Ъ»), а также из аудиозаписи телефонного разговора с госпожой Мартыновой (аудиофайл предоставлен адвокатом), она сознается в том, что в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко, а также юриста Виктории Лесной она якобы участвовала в передаче взятки в виде денежных средств в сумме 5 млн руб., а также автомобиля «Нива Шевроле» судьям Кущевского районного суда за вынесение нужного решения.

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«Подробности этого дела я не буду сообщать, чтобы не нарушить тайну следствия», — говорит Светлана Мартынова, уточняя лишь то обстоятельство, что судебный спор в станице Кущевской касался прав на 5,2 тыс. га земли компании «Артекс-Агро» (бизнес Надежды Цапок).

Госпожа Мартынова пояснила, что иск был подан от имени Анны Данько, престарелой родственницы Виктории Лесной.

По данным «Ъ», речь идет о решении, которое в октябре 2011 года вынес судья Кущевского райсуда Владимир Аносов. В этот момент Надежда Цапок была этапирована в колонию по приговору за совершение мошенничества. Как следует из решения судьи Аносова, пенсионерка Данько являлась собственником доли земли сельскохозяйственного назначения площадью 6 га, поэтому имела права сособственника на все участки из массива земли (13 тыс. га), находившиеся в пользовании ООО «Артекс-Агро».

Анна Данько заявила суду, что Надежда Цапок, выкупая 5,2 тыс. га земли, не предоставила ей преимущественного права на выкуп, чем нарушила права пайщицы.

На этом основании суд признал право собственности на выкупленные земли за Анной Данько, затем пайщица оформила на себя и право аренды остальных сельхозугодий компании «Артекс-Агро».

В 2014 году госпожа Данько взыскала с Надежды Цапок упущенную выгоду от использования земли на сумму около 200 млн руб., часть средств в сумме 92 млн руб. были списаны со счета госпожи Цапок в Россельхозбанке в пользу предпринимателя Руслана Шнахова, в итоге деньги были похищены.

В настоящее время СКР продолжает расследование дела о хищении 92 млн руб., одним из организаторов незаконной схемы следствие считает экс-судью Светлану Мартынову.

Кроме того, СКР расследуется уголовное дело в отношении руководителей и юристов «Покровского», которые обвиняются в вымогательстве и принуждении в даче показаний (ст. 163 и 309 УК РФ) в связи с попыткой получить под контроль земли предприятия «Слава Кубани», принадлежащего бывшей жене Вячеслава Цеповяза (осужден по «делу Цапков» на 20 лет) Наталье Стришней в той же Кущевке.

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В Краснодарском краевом суде не стали комментировать информацию о якобы совершенном судьями Кущевского районного суда преступлении. В концерне «Покровский» сообщили «Ъ», что распространяемая Светланой Мартыновой информация о якобы имевших место фактах коррупции — не более чем способ уйти от ответственности в расследуемом сейчас уголовном деле.

«Мы полагаем, что данные заявления — продолжение клеветнической кампании против концерна “Покровский”», — пояснил «Ъ» представитель холдинга, который напомнил, что в 2018 году экс-судья Мартынова была осуждена на семь лет колонии за мошенничество именно по заявлению Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко. «У госпожи Мартыновой есть очевидный мотив мести по отношению к бенефициарам концерна, когда она делает подобные, якобы сенсационные, разоблачения», — отметил собеседник «Ъ».

Интересно, что решение судьи Владимира Аносова по поводу сельхозугодий Надежды Цапок действует до сих пор: в апреле 2019 года госпожа Цапок пыталась пересмотреть этот судебный акт, однако ей было отказано.

Анна Перова, Краснодар

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